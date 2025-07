Buchecha revela que se sentiu culpado após a morte de Claudinho

Mesmo após a morte de Claudinho, as músicas de sucesso lançadas ao lado de Buchecha continuam atravessando gerações e são lembradas até hoje. O cantor faleceu em 2002, aos 26 anos, vítima de um grave acidente de carro.

Em entrevista à jornalista Daniela Albuquerque, no programa Sensacional, Buchecha revelou que ainda sente profundamente a ausência do parceiro: “A saudade é irreparável, e é impossível esse lugar ser ocupado.”

O cantor também contou que se sentiu culpado após o acidente. “Eu só olhei para o céu e falei assim: ‘Deus, por quê?’. Foi só isso que eu falei para Deus. Porque sempre fomos dois irmãos e Deus, mais do que ninguém, sabe o quanto eu admirava aquele menino. Aí na minha cabeça eu fiquei pensando: ‘por que eu não orei?’ Começam a vir as culpas. Você traz uma culpa que não é sua”, desabafou.

Na conversa, Buchecha revelou uma curiosidade sobre o amigo. Pouco antes da tragédia, Claudinho teve uma atitude inesperada. “Ele, uma vez, no estúdio, começou a autografar os CDs da dupla para a filha dele e ela tinha só 3 anos de idade”, contou.

“Ele estava autografando para que, quando ela fizesse 15 anos, eu entregasse esses CDs para ela”, destacou o cantor, recordando o pedido.

Claudinho e Buchecha foram um fenômeno nos anos 1990. A dupla, uma das mais queridas do país, foi responsável por popularizar o funk melody no Brasil. Entre os sucessos da dupla estão: Nosso Sonho, Quero Te Encontrar, Só Love, Rap Do Salgueiro e Fico Assim Sem Você.

Apoio dos fãs

Buchecha destacou que o apoio dos fãs foi essencial para lidar com a perda de Claudinho. Na época, o músico chegou a passar por um período de depressão.

“Eu morava na beira da rua, na Ilha do Governador, em uma casa de esquina, e tinha uma van escolar que quase todo dia as crianças paravam lá e ficavam gritando meu nome”, relembrou.

“Eu estava em uma depressão ferrenha, trancado dentro do quarto, não queria ver a luz do dia e não saía para tomar sol. Confesso que tinha até dificuldade para tomar banho nesse período. Não tenho vergonha de falar. E quase todo dia essa van escolar parava lá com as crianças e ficavam: ‘Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver’”, declarou.

Buchecha também enalteceu o legado do parceiro: “Atribuo a ele a grande responsabilidade e a benção de a gente ter alcançado o sucesso que alcançamos. Eu preferia tê-lo aqui, seja da maneira que for, ainda que a gente não estivesse mais cantando junto”.

A entrevista completa de Buchecha vai ao ar nesta segunda-feira (28/7), no programa Sensacional, da RedeTV!.