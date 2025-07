Buscas por jovem de 19 anos que se afogou no litoral entram no 3º dia

As buscas pelo turista de 19 anos que se afogou e desapareceu na tarde do último sábado (26/7) na Praia das Pitangueiras, no Guarujá, litoral paulista, entram no terceiro dia nesta segunda-feira (28/7).

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), as buscas estão sendo feitas diariamente, desde o nascer até o pôr do sol. “Os esforços permanecem contínuos, com a atuação coordenada de equipes terrestres e embarcações, concentradas na área do desaparecimento, em busca de qualquer sinal que leve à localização da vítima”, afirma em nota.

O GBMar destaca ainda que, se não houver indícios que apontem onde a vítima está, as buscas deverão ser oficialmente encerradas na terça-feira (29/7). O protocolo faz parte das diretrizes operacionais do Corpo de Bombeiros.

Buscas por jovem que se afogou

Residente em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, o jovem estava na praia acompanhado da namorada, que permaneceu na areia enquanto ele entrou no mar.

Durante o trajeto, o turista se afogou e não foi mais visto.

O acionamento da emergência foi feito por uma frequentadora da praia que presenciou o início do afogamento.

Após o chamado, para o salvamento, foram empenhadas cinco viaturas e embarcações, além de efetivo terrestre e apoio aéreo com a aeronave Águia 05.

O afogamento aconteceu em uma parte sinalizada da praia, mas no momento não havia guarda-vidas no local. “O GBMar se solidariza com os familiares e amigos neste momento de angústia, reafirmando o compromisso com o serviço público e com a segurança de todos que frequentam o litoral paulista”.