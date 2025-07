Cadelinha doente é salva por Julinho Casares em gravação na zona leste de SP

O colunista estava trabalhando na região quando recebeu um pedido de ajuda urgente: uma filhote, com apenas alguns meses de vida

Durante uma gravação na zona leste de São Paulo, Julinho Casares viveu mais um daqueles momentos em que a vida e a missão se cruzam. Ele estava trabalhando na região quando recebeu um pedido de ajuda urgente: uma filhote, com apenas alguns meses de vida, havia sido vista completamente sozinha, abandonada, debilitada, coberta por sarna e sem rumo.

A localização era muito próxima de onde ele estava. Julinho não pensou duas vezes: interrompeu o que estava fazendo, se mobilizou rapidamente e foi até o local. Ao chegar, deparou-se com uma cena triste, mas infelizmente comum: uma cachorrinha inocente, vítima do descaso, da irresponsabilidade e da falta de compaixão.

Veja as fotos Cachorrinha salva por Julinho CasaresPortal LeoDias Julinho CasaresPortal LeoDias Julinho Casares salva cachorrinhaPortal LeoDias Julinho CasaresPortal LeoDias

Leia Também

Imediatamente, ele acionou a equipe do Instituto Caramelo, que prontamente ajudou no resgate. A filhote foi acolhida com todos os cuidados, recebeu os primeiros atendimentos veterinários e agora está em processo de recuperação, cercada de amor, tratamento e tudo o que precisa para ter uma vida digna… a vida que ela sempre mereceu.

Esse caso é só mais um exemplo entre tantos outros que acontecem todos os dias no Brasil. O abandono de animais, especialmente nas grandes cidades como São Paulo, é uma realidade dura e constante. São milhares de cães e gatos deixados à própria sorte, em condições precárias, sofrendo com doenças, fome e frio.

O trabalho de resgate e acolhimento é essencial, mas só será realmente eficaz quando houver mais conscientização, políticas públicas sérias e, acima de tudo, responsabilidade por parte dos tutores. Enquanto isso, seguimos resgatando, cuidando e lutando para transformar realidades como a da pequena guerreira da zona leste. Ela, agora, tem uma nova chance. E cada resgate como esse reforça o compromisso de nunca desistir.