Café Vovó Pureza conquista público na Expoacre com tradição, qualidade e gratidão

Durante a Expoacre Juruá 2025, o Café Vovó Pureza mais uma vez reafirmou sua força no mercado regional e o carinho do público do Vale do Juruá. Em entrevista concedida no estande da marca, José Altevir Menezes Moreira, representante da empresa, destacou a importância da feira como vitrine para a consolidação da marca no coração dos cruzeirenses.

“A palavra-chave é gratidão. Gratidão à população de Cruzeiro do Sul que nos acolheu e abraçou o Café Vovó Pureza com tanto carinho. Estamos aqui mais um ano, já são sete participações na Expoacre Juruá, e a cada edição vemos esse público crescer”, disse Altevir.

Com mais de 15 anos de atuação no ramo do café e 42 anos de história no mercado acreano, o Café Vovó Pureza se consolidou como uma das marcas mais lembradas e consumidas na região. A empresa mantém uma equipe local em Cruzeiro do Sul, gerando emprego e renda direta no município.

Durante o evento, a marca ofereceu aos visitantes a degustação da sua linha completa de cafés premium, com destaque para o cappuccino, um dos queridinhos do público. Além disso, a empresa preparou um mimo especial para quem visitou o estande: um sorteio no valor de R$ 2 mil, o dobro do que foi oferecido na edição anterior da feira.

“Não trabalhamos com produto standard. O consumidor que leva um Café Vovó Pureza para casa sabe que está levando um produto puro e de qualidade. É um sabor inesquecível. A família toda prova, aprova e repete. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou Altevir.

O estande também se transformou em ponto de encontro para famílias e amantes do café, onde os visitantes foram recebidos com hospitalidade e puderam conhecer mais sobre a história da marca, seus produtos e a dedicação da equipe.

“Essas feiras são oportunidades incríveis para estarmos próximos do nosso público, ouvir, agradecer e, claro, reforçar nosso compromisso com qualidade e respeito ao consumidor”, completou.

Com sua presença marcante e o sabor inconfundível do seu café, o Café Vovó Pureza segue conquistando o mercado e o coração das famílias acreanas, levando à mesa tradição, qualidade e o calor da marca que já virou parte da rotina dos lares do Juruá.

Veja os registros do estande na Expoacre Juruá: