Calderano derrota japonês e conquista o WTT Contender de Buenos Aires

Depois de conquistar o título na chave de duplas mistas com Bruna Takahashi na véspera, o mesatenista Hugo Calderano voltou a se sagrar campeão no WTT Contender de Buenos Aires neste domingo (27), desta vez na chave simples masculina.

Na final, o brasileiro derrotou o japonês Mizuki Oikawa por 4 a 1 (11-5, 12-10, 10-12, 11-7 e 11-5).

Calderano, número 3 do ranking mundial até a próxima atualização, era o favorito diante do número 106 do mundo.

Na primeira parcial, o brasileiro confirmou o status com uma vitória tranquila por 11 a 5.

No entanto, na segunda e na terceira parciais, Oikawa causou bastante dificuldade a Calderano. No segundo set, ele chegou a abrir 10 a 3, ficando a um ponto de vencer a parcial, mas Hugo reagiu de forma sensacional, emendando nove pontos seguidos para fechar em 12 a 10.

No terceiro set, o japonês novamente pulou à frente, fazendo 6 a 0, mas viu Calderano reagir de novo e virar. No entanto, na parte final da parcial, Oikawa voltou a tomar a frente e fechou em 12 a 10.

Nos dois últimos sets, Calderano evitou os altos e baixos e esteve praticamente o tempo todo à frente, vencendo ambos e garantindo o título e um fim de semana perfeito na capital argentina.