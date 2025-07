Calor e chuvas pontuais marcam o tempo neste domingo no Acre; confira previsões

O tempo neste domingo (27) será marcado por sol, nuvens e chuvas pontuais em todas as regiões do Acre, com temperaturas elevadas e possibilidade de temporais em pontos isolados. A previsão é do site O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico Davi Friale.

Na capital Rio Branco, os termômetros devem variar entre 21 °C e 33 °C. A umidade relativa do ar pode chegar a 45% nas horas mais quentes do dia, entrando em estado de atenção para a saúde.

Confira a previsão para os demais municípios do estado:

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 20 °C e 22 °C e máximas de até 33 °C.

Plácido de Castro e Acrelândia: temperaturas variando entre 21 °C e 33 °C.

Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 21 °C e 23 °C e máximas de 31 °C a 33 °C.

Tarauacá e Feijó: previsão de calor mais intenso, com mínimas entre 22 °C e 24 °C e máximas podendo chegar a 34 °C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas de 22 °C a 24 °C e máximas de até 33 °C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: também com variações entre 22 °C e 24 °C pela manhã, e máximas de 31 °C a 33 °C à tarde.

Os ventos devem soprar de forma fraca a calma, com rajadas moderadas, predominantemente do norte e com variações de noroeste e nordeste. A previsão aponta que, apesar do calor, há possibilidade de pancadas de chuva localizadas, principalmente nas regiões centro e oeste, onde a chance de temporais é moderada.

Ainda segundo Friale, o clima segue instável nos próximos dias devido à presença de uma massa de ar úmido vinda do Atlântico.