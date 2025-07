Câmara Municipal aprova reajuste salarial para assistentes administrativos da prefeitura

A Câmara Municipal de Manoel Urbano aprovou uma nova lei que atualiza os vencimentos dos servidores efetivos no cargo de Assistente Administrativo. A medida, que entrou em vigor imediatamente após sua publicação oficial em 27 de junho, foi sancionada no dia 26 e divulgada na edição desta terça-feira, 1º de julho.

Com a nova legislação, os salários passam a obedecer a uma tabela organizada por quatro níveis (do I ao IV) e oito classes de tempo de serviço (de A a H), que contemplam períodos que vão de 0 até 40 anos de atuação na função. O plano também assegura a chamada progressão horizontal: a cada cinco anos de trabalho, o servidor terá direito a um reajuste de 5% sobre o salário-base.

Os valores variam conforme a experiência e o nível do cargo. No início da carreira, um servidor no nível I, classe A, receberá R$ 1.985,80. Já o teto salarial está fixado em R$ 3.534,69, destinado àqueles que atingirem o nível IV, classe H ou seja, com mais de 35 anos de serviço público. A nova estrutura tem como objetivo valorizar os profissionais de carreira e oferecer maior estabilidade financeira à categoria ao longo do tempo.

