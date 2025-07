Camarote do Patrão promete festa antes e após o término dos shows da ExpoAcre; saiba mais

O Camarote do Patrão promete ser um dos espaços mais animados da ExpoAcre 2025, oferecendo uma experiência completa para quem quer curtir além dos shows principais da Arena. A programação, que iniciou no sábado (26), segue com festas diárias até o domingo, dia 3 de agosto.

Entre os destaques, estão os shows de Gusttavo Lima (27), Matheus & Kauan (30) e Zé di Camargo & Luciano (28), sempre com pré-show, show principal e pós-show, garantindo a diversão durante toda a noite.

Além disso, o espaço terá festas temáticas, como o “Medicina no Camarote” (31), “Tribe Beat” (1º) e o aniversário do Well (2), todos com início às 19h.

Os ingressos estão sendo vendidos nos pontos físicos (Eviaverde, Via Verde Shopping e Pão de Queijo) e também online, pela Bilheteria Digital. Os primeiros lotes são limitados a 200 pulseiras por noite, com valores a partir de R$ 150.