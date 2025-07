Câmera do beijo flagra Messi e esposa em show do Coldplay e casal é ovacionado em Miami

Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, protagonizaram um dos momentos mais comentados do show do Coldplay, realizado em Miami na noite de domingo (27/7). O casal apareceu na tradicional câmera do beijo, arrancando aplausos e reações calorosas da plateia.

Mesmo um pouco envergonhado, o craque argentino respondeu ao carinho do público com sorrisos e acenos. Ao lado de Antonela, Messi demonstrou leveza e bom humor diante da situação, o que encantou ainda mais os fãs presentes e os que acompanharam tudo pelas redes sociais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Messi e Antonela posaram com dois dos três filhos do casal. Reprodução/Redes Sociais Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo Foto: Reprodução Reprodução Instagram O casal dançou em clima de romance. Reprodução/Redes Sociais Voltar

Próximo

A presença do casal no espetáculo coincidiu com o afastamento temporário do jogador dos gramados. Por estar suspenso, Messi não participou da partida do Inter Miami contra o FC Cincinnati, pela liga norte-americana.

A banda britânica também fez questão de destacar o astro. Durante o show, ao ver Messi no telão, o vocalista Chris Martin declarou que ele é “o maior de todos os tempos” e completou: “Obrigado por estar aqui essa noite”.