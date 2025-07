“Câmera do Beijo”: novo vídeo mostra CEO e diretora antes do flagra em show do Coldplay

Andy Byron e Kristin Cabot foram flagrados em clima íntimo durante apresentação do grupo, gerando especulações sobre traição e investigação interna na empresa

Um novo vídeo mostra Andy Byron, CEO da Astronomer, abraçando e beijando Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da empresa, antes mesmo do flagra que iniciou o caso. Os colegas de trabalho foram filmados pela transmissão oficial de um show do Coldplay, nos Estados Unidos, em clima de romance. O detalhe? Ambos são casados com outras pessoas e têm filhos.

Com a repercussão do caso, novas informações passaram a pipocar, como o unfollow e a retirada do sobrenome de casada por parte da esposa do executivo. Além disso, o site norte-americano TMZ divulgou, nesta sexta-feira (18/7), as novas imagens do “quase casal” curtindo a música “Yellow”, uma das mais conhecidas do grupo, juntinhos.

Reação de Andy Byrin e Kristin Cabot chamou atenção de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

A troca de carinhos entre Byron e Cabot inclui abraços, carícias e até beijos — de fato, uma aproximação incomum para meros colegas de trabalho. O novo vídeo, claro, reacendeu a polêmica em torno do tema, que já havia sido comentado até pelo vocalista Chris Martin, que assustou com a reação deles perante ao flagra oficial: “Olha só esses dois. Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos“.

Um perfil identificado como sendo do CEO confirmou o caso extraconjugal, antes mesmo da divulgação das novas imagens, e se desculpou com a família, amigos e demais colegas. Ele compartilhou um comunicado em suas redes sociais, onde também lamentou a exposição desenfreada causada pela gravação capturada pela equipe do Coldplay, além da propagação nas mídias sociais.

Por fim, a Astronomer, empresa nova-iorquina avaliada em US$ 1,2 bilhão, também se pronunciou oficialmente sobre a traição envolvendo dois de seus funcionários: “A Astronomer é comprometida com os valores e a cultura que nos guiam desde a nossa fundação. Esperamos que nossos líderes sejam exemplo de conduta e responsabilidade. O Conselho de Administração iniciou uma investigação formal sobre este caso e teremos mais informações para compartilhar em breve.”

A empresa ainda negou que os envolvidos tenham feito qualquer declaração sobre o tema, além de rechaçar da acusação sobre uma terceira funcionária que teria presenciado o romance: “Alyssa Stoddard não estava no evento e nenhum outro funcionário aparece no vídeo. Andy Byron não fez nenhuma declaração, e quaisquer informações que afirmem o contrário estão incorretas”.