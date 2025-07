Câmera registra mulher abandonando filhotes de gato em caixa de papelão na Ufac

Um vídeo gravado por câmera de segurança mostra uma mulher abandonando diversos gatos recém-nascidos em uma área do campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco. As imagens ocorreram recentemente, mas segundo alunos da instituição, que enviaram com exclusividade o material para o ContilNet, a situação ocorre diariamente e tem saído de controle.

Além desses filhotes, muitos cachorros de varias idades também são deixados sem os devidos cuidados na faculdade, e conforme os denunciantes, eles mesmos com suporte de alguns colaboradores se juntam para dar alimentos e água para amenizar o sofrimento dos animais.

Ainda segundo as informações, donos de quiosque no campus e discentes já abriram processos na universidade solicitando que algo seja feito, mas até o momento nada foi realizado e nem receberam um posicionamento da reitoria e demais órgãos que entraram em contato.

“São muitos casos, é triste tudo isso que está acontecendo. São muitos animais maltratados, muitos deles estão machucados. E nós estamos fazendo o possível para ajudar, pedindo doação para comprar alimentos, para os vários gastos dos cuidados que mais precisam. Porque é difícil ver tantos animais sofrendo”, disse um aluno que preferiu não se identificar.

A redação do ContilNet entrou em contato com a assessoria da Ufac, mas até o momento não obteve respostas. De acordo com a Lei Federal 9.605/98, o abandono de animais é crime, caracterizado como maus-tratos e passível de multa e detenção de 3 meses a 1 ano. Além disso, o ação expõe os animais a riscos como fome, doenças e violência, causando sofrimento e problemas de saúde pública.