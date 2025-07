Câmeras usadas para monitorar tráfico de drogas são descobertas em operação policial em MG

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vale Pastoril, em Governador Valadares (MG), durante uma operação realizada na noite de sexta-feira (11). A ação, conduzida por militares do 6º BPM/8ª RPM, resultou na apreensão de maconha, crack, câmeras de segurança e R$ 3.900,00 em dinheiro, além de outros materiais usados na atividade criminosa.

Segundo o boletim de ocorrência, dois homens correram para um lote vago ao perceberem a aproximação de uma viatura policial em patrulhamento. Durante as buscas, os militares encontraram ferramentas no terreno e, ao cavar, localizaram um tambor enterrado contendo barras de maconha, pedras de crack e um celular com mensagens de depósitos ligados a um criminoso já conhecido da polícia.

Com o endereço de um dos suspeitos, os agentes se dirigiram à residência, onde foram recebidos por uma idosa que impediu a entrada dos policiais. A equipe então acessou o imóvel por meio de uma escada e encontrou, na garagem, mais drogas, balança de precisão, embalagens plásticas, celulares e câmeras de vigilância usadas para monitorar a movimentação do tráfico.

Um homem que estava na casa tentou fugir, mas foi capturado. Ao ser questionada, a idosa revelou estar com R$ 3.900 escondidos nas roupas, mas não soube explicar a origem do dinheiro.

O suspeito foi conduzido à delegacia com todo o material apreendido. As buscas pelos demais envolvidos continuam.