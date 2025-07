Camila Queiroz mostra cliques da gravidez em viagem romântica à Itália

Em mais um destino paradisíaco da viagem pela Itália com o marido, Klebber Toledo, Camila Queiroz compartilhou nesta segunda-feira (28/7) novos cliques mostrando a barriguinha e curtindo a gravidez em grande estilo na ilha de Capri, na Itália.

O casal, que recém anunciou a espera do primeiro filho, está em terras italianas para curtir a babymoon – uma espécie de “lua de mel” da gravidez, que os papais fazem antes de receber a chegada do novo membro da família.

Nos registros, a atriz não só mostrou as belíssimas paisagens e praias durante as férias no verão europeu, como também exibiu a barriguinha da gravidez, já no quinto mês de gestação. Os atores, que já estão casados há sete anos, anunciaram o crescimento da família no início de julho, para alegria dos fãs, colegas e da família.

Antes de oficializar a notícia, o casal já havia deixado pistas que estavam prontos para a chegada do novo integrante em maio, quando compartilharam registros da construção do novo lar da família.