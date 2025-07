Camila Trevisol, a rainha dos rodeios, morre aos 22 anos

A rainha dos rodeios Camila Trevisol morreu aos 22 anos nesta quarta-feira (23/7) em meio a um tratamento contra o câncer. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais.

“Informamos que nossa princesa faleceu hoje de manhã. Agradecemos o apoio de todos nessa luta. Assim que tivermos as informações do velório, postamos por aqui. Desde já, a pedido da Camila: não usar preto, somente branco ou colorido“, diz o comunicado.

Em outra publicação, a família divulgou uma carta aberta deixada por Camila antes de morrer.

“Sei que não é um momento fácil, mas escrevi isso e pedi para postarem. Todos que passaram pela minha vida deixaram um momento que vou levar para sempre comigo, então sou muito grata a todos que tiraram um tempo da vida de vocês para aproveitarem comigo, me acompanharem no insta, por orarem, conversarem e tudo mais”, diz um trecho.

Camila disse que cumpriu o papel dela na Terra, de inspirar e influenciar as pessoas sobre aproveitarem a vida: “A vida é uma só e o tempo é precioso demais para não apreciar cada momento, então vivam e jamais desistam, jamais pensem negativo, jamais se entreguem”.

A jovem tratou um câncer nos ossos em 2016 e há dois anos passava por tratamento para um sarcoma de Ewing, um tipo de câncer que também ataca os ossos ou os tecidos moles próximos aos ossos.

Camila foi nomeada Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana em 2025. Ela também foi homenageada com o mesmo cargo no ano anterior, no Jaguariúna Rodeo Festival, um festival em São Paulo.

No Instagram, a jovem compartilhava momentos do tratamento, reflexões e fotos com sertanejos, como Murilo Huff, Zezé Di Camargo e Luciano, Ana Castela e Lauana Prado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.