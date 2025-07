Camile Castro anuncia novo single com Di Propósito: lançamento será dia 17

A cantora acreana Camile Castro anunciou nesta quinta-feira (11) o lançamento do seu mais novo single, que contará com a participação especial do grupo Di Propósito. A faixa, intitulada “Encontrin”, estará disponível em todas as plataformas digitais no próximo dia 17 de julho.

Com forte influência do pagode romântico, a música promete ser mais um sucesso na carreira de Camile, que vem se consolidando no cenário musical do Acre e ganhando cada vez mais visibilidade nacional.

A novidade foi compartilhada com entusiasmo nas redes sociais da artista. “Faltam 7 dias para o lançamento do meu mais novo single com participação do @diproposito. Dia 17/07, ‘Encontrin’ em todas as plataformas digitais. Até lá, galera!”, escreveu ela.

Nos comentários, fãs e amigos celebraram a novidade com mensagens de carinho e apoio.

Veja o vídeo: