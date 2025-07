Caminhão boiadeiro pega fogo na BR-319 e bois fogem para se salvar

Um caminhão boiadeiro pegou fogo na noite do último domingo (20 de julho) a cerca de 15 km da ponte sobre o rio Madeira, no sentido Porto Velho – Humaitá, na BR-319. Motoristas que passavam pelo local registraram o momento exato em que pessoas tentavam abrir o veículo para retirar os bois antes que o fogo se espalhasse.

O veículo transportava cerca de 36 bois, e três deles morreram no incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhão estava fora da pista e não chegou a representar risco ao tráfego. O motorista não ficou ferido.

As chamas foram controladas pela equipe dos bombeiros ainda no local da ocorrência. O responsável pela carga também esteve presente para ajudar no resgate dos animais, que foram levados para um pasto próximo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo

Fonte: g1 RO

Redigido por ContilNet.