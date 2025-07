Caminhão-cegonha perde controle e tomba em ponte do Rio Grande do Sul. Veja!

Uma cena impressionante foi gravada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na última terça-feira (22/7). Um caminhão-cegonha tombou na ponte do Guaíba, no acesso à Freeway, e um dos carros se desprendeu e caiu na rua Voluntários da Pátria, no bairro Farrapos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista foi o único ferido. O prejuízo foi superior a R$ 1,4 milhão.

Por volta das 10 horas, o caminhão caiu na descida da ponte, em uma das alças de acesso na altura do km 95, e o homem perdeu o controle, de acordo com a polícia. Por causa disto, o trânsito foi bloqueado no sentido Eldorado do Sul-Porto Alegre. A empresa administradora da via, CCR, foi acionada e encaminhou guinchos para retirar a carreta e os 6 carros transportados.

Caminhão-cegonha tombando na ponte do Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/Prefeitura de Porto Alegre Carro capotado que se desprendeu do caminhão-cegonha que tombou na ponte do Guaíba, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS

Eram 7 caminhonetes Toyota Hilux zero quilômetro, cada uma avaliada em mais de R$ 200 mil, o que pode representar um prejuízo superior a R$ 1,4 milhão. Os automóveis, importados da Argentina, estavam sendo levados do centro de distribuição da montadora Toyota, em Guaíba, para o pátio da transportadora Tegma, em Gravataí, de onde seriam distribuídos para outras regiões do país.

“Ainda estão sendo averiguadas as causas do acidente. Vai ser olhado o disco tacógrafo para ver se realmente ele estava ou não em excesso de velocidade…”, declarou o chefe substituto de Comunicação da PRF-RS, Laudson Viegas.