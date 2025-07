Caminhão fica preso na Quarta Ponte e causa congestionamento em Rio Branco

Na tarde desta terça-feira (1) um caminhão acabou ficando preso ao tentar acessar a Quarta Ponte, em Rio Branco, e provocou congestionamento no trânsito no sentido do Segundo para o Primeiro Distrito da capital.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo de grande porte vinha pela rua Seis de Agosto e tentou entrar na ponte, mas a largura do acesso não foi suficiente para permitir a manobra. O caminhão ficou entalado, impedindo a passagem de outros veículos e gerando uma longa fila no local.

O incidente causou lentidão no tráfego por vários minutos, até que o motorista conseguiu manobrar e retirar o caminhão da via. Após a liberação, o fluxo de veículos voltou ao normal.

