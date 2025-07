Campanha contra sarampo no Acre imunizou mais de 13,5 mil pessoas em menos de 1 mês

Em estado de alerta com relação à iminência de um surto de sarampo, que já atinge o país vizinho, Bolívia, o estado do Acre já aplicou mais de 13,5 mil doses de vacina desde o início da campanha imunização, 24 de junho, até o dia 18 deste mês de julho.

O balanço foi divulgado pela Divisão de Imunização e Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Ao todo, foram 12.962 doses da vacina tríplice viral e 623 foram da dupla viral.

No dia 17 de julho o Governo do Acre decretou emergência em saúde pública em razão da disseminação da doença no estado. Medidas de prevenção contra o sarampo foram adotadas, em especial nos municípios localizados nas fronteiras com a Bolívia.

O Acre não registra casos confirmados de sarampo desde o ano 2000. A Sesacre já contabilizada mais de 20 notificações, destas, sete seguem em investigação, segundo último boletim divulgado.

Na Bolívia, já foram confirmados 148 casos, destes 124 são no Distrito de Santa Cruz, que tem sido o epicentro da doença no país. Outros 1154 casos estão em investigação.