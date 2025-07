Campanha de vacinação infantil contra vírus respiratórios acaba na 5ª

A campanha de imunização infantil contra doenças respiratórias encerra nesta quinta-feira (31/7).

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), entre fevereiro e julho deste ano, 2.701 bebês foram imunizados.

A quantidade de bebês vacinados na rede pública representa 64% dos prematuros tardios nascidos desde 1° de agosto de 2024 no DF. O índice não contabiliza as imunizações feitas na rede privada.

A circulação de vírus respiratórios afeta, principalmente, as crianças com baixa imunidade, durante o período entre março e julho.

Em 2025, mais mil crianças de até 2 anos foram internadas em unidade de terapia intensiva (UTI) só na rede pública de saúde da capital federal.

No Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), por exemplo, foram notificados 661 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de 1 a 5 anos – um aumento de mais de 147%, em comparação com o número de casos do ano passado.

Dentre os diagnósticos confirmados, 74,4% testaram positivo para influenza, com necessidade de internação em 27,3%.