Campanha do centro de Zoonoses incentiva adoção de cães e gatos durante a Expoacre 2025

O Centro de Zoonoses de Rio Branco realiza uma campanha de adoção de cães e gatos durante a Expoacre 2025, com um estande instalado próximo a entrada da Arena de Shows.

A ação busca incentivar a adoção responsável e garantir um novo lar para animais resgatados e disponíveis para acolhimento.

No local, estão disponíveis para adoção animais adultos e filhotes, todos vacinados e saudáveis. Para adotar, o interessado deve apresentar documento de identidade e passar por uma rápida triagem com a equipe técnica, que avalia se o perfil da pessoa e o espaço disponível são adequados para receber o novo pet.

“Estamos com o circuito de adoção responsável. A pessoa escolhe o animal com o qual se identifica, preenche seus dados e recebe orientações detalhadas com nossa equipe e com o apoio da veterinária do centro”, explicou a agente Adélia, integrante da equipe do Centro de Zoonoses.

Além do acompanhamento, o adotante recebe um certificado de adoção e um kit básico com vasilhas para ração e água, como incentivo inicial para os cuidados com o novo companheiro.

A equipe também entrega o calendário de vacinação e orientações sobre cuidados especiais, incluindo a realização de campanhas públicas de imunização em pontos estratégicos, como a que ocorre no Araújo do bairro Tangará.

Sobre a castração, a equipe informou que, no momento, o procedimento não está sendo realizado pelo centro por se tratar de uma cirurgia que requer estrutura especializada e profissionais habilitados.

A ação reforça a importância dos cuidados com os animais e promove o bem-estar não apenas dos bichos, mas também das famílias que os acolhem.

“Um animal adotado se torna parte da casa, um verdadeiro amigo, e pesquisas mostram que eles contribuem para a saúde mental e emocional das pessoas”, destacou a agente Bianca, que também participa da iniciativa.