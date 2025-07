Campanha “Liquida Tudo” do Via Verde Shopping atrai grande publico e segue com programação até o fim de julho

Julho é o mês da economia e das boas oportunidades no Via Verde Shopping, com a campanha “Liquida Tudo”, o polo varejista oferece uma programação especial de descontos, bazares e experiências para quem quer aproveitar o melhor do comércio local em um só lugar.

A campanha mostrou sua força e sucesso com o sucesso do Bazar das Influenciadoras, que reuniu mais de 200 pessoas. O evento esgotou todas as peças em apenas quatro horas, reforçando o engajamento das criadoras de conteúdo locais e a conexão com o público, que pôde aproveitar a chance de garantir roupas, calçados e acessórios em um formato inédito no shopping.

Nos dias 19 e 20 de julho, das 16h às 20h, acontece a Roleta Premiada, uma ação interativa com mais de 200 prêmios, entre brindes e vouchers de desconto. Para participar, basta fazer o cadastro pelo link: https://evento.spotmetrics.com/roletapremiada.

Para fechar o mês, acontecerá o tradicional Bazar do Via Verde Shopping, nos dias 26 e 27 de julho, reunindo em um espaço exclusivo uma seleção de produtos direto das lojas, garantindo variedade e boas oportunidades para quem gosta de comprar com tranquilidade e vantagem.

A Liquida Tudo segue até 31 de julho, com descontos especiais e ações que reforçam o compromisso do Via Verde Shopping em valorizar o comércio local e oferecer ao cliente não apenas promoções, mas um ambiente acolhedor, prático e confortável para toda a família.

Sobre o Via Verde Shopping

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.