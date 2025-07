Campanha “Líquida Tudo” do Via Verde Shopping faz promoção de bazar com influenciadoras acreanas

Nos dias 12 e 13 de julho, o Via Verde Shopping será palco de um evento que promete atrair os olhares do público fashionista da capital: um bazar exclusivo promovido por influenciadoras digitais acreanas. Das 14h às 21h, o público poderá garimpar roupas, acessórios e calçados selecionados por Ju Vellegas, Juliana Melo, Iasmyne Sampaio, Aline Fonseca, Jamila Roysal e Lud Cavalcante, nomes de destaque nas redes sociais do Acre.

Com curadoria das próprias influenciadoras, o bazar reúne peças em ótimo estado, com estilo, informação de moda e preços acessíveis. Uma oportunidade única para quem quer renovar o guarda-roupa de forma consciente, com peças cheias de personalidade.

Mais do que compras, o evento também será um ponto de encontro com as criadoras de conteúdo que influenciam tendências e inspiram o consumo local com autenticidade.

Clientes que realizarem compras no bazar e se cadastrarem no evento ainda terão acesso a benefícios especiais, como descontos exclusivos, vouchers e brindes em lojas selecionadas do shopping.

A ação acontece em um espaço exclusivo no polo varejista e integra a programação da campanha Liquida Tudo, que vai de 1º a 31 de julho, com ofertas em diversas lojas, ações promocionais e experiências para toda a família.