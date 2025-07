Campeã do BBB25, Renata Saldanha revela 1º gasto após prêmio milionário

Milionária, com a vida amorosa em alta e influente nas redes sociais, Renata Saldanha, campeã do BBB 25, só tem motivos para comemorar. Durante um evento em Fortaleza nesta sexta-feira (25/7), ao lado do namorado, Maike Cruz, a ex-BBB revelou qual foi seu primeiro gasto com o prêmio milionário que recebeu do reality show da Globo.

Ao todo, ela faturou R$ 2,72 milhões, e o primeiro investimento foi em algo que muitos brasileiros sonham: se livrar das dívidas e do nome negativado. Em conversa com o Gshow, a influenciadora deu detalhes sobre a decisão.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Renata Saldanha vencedora do BBB25 Reprodução: Instagram Renata Saldanha venceu o “BBB 25” Reprodução/Globo Renata Saldanha venceu o “BBB 25” Reprodução/Globo Renata Saldanha Reprodução: Instagram Renata Saldanha Reprodução Voltar

Próximo

“Primeira coisa que eu fiz com o dinheiro foi limpar meu nome”, confessou. A bailarina acrescentou ainda que conseguiu transformar a vida da família com o prêmio: “Hoje estou podendo proporcionar um lar novo para minha mãe. Isso é meu maior luxo. Todo mundo pergunta se comprei alguma coisa, mas por enquanto, não. Minha prioridade maior foi meu objetivo dentro do programa: honrar minha família”.

Por fim, no mesmo evento, Maike, que conheceu Renata durante o confinamento, declarou estar apaixonado. “Estou apaixonado. Sempre! O ‘contrato’ veio, assinamos e estamos namorando, sim. Nos conhecemos dentro da casa e aqui fora conversamos bastante sobre como seria a vida e o quanto estávamos dispostos a nos entregar e aí bateu tudo certinho”, disse ao portal.