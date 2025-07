Campeã olímpica é localizada sem sinais de vida após acidente

Laura Dahlmeier, a alemã bi-campeã olímpica de biatlo nos Jogos de Inverno de 2018, foi encontrada nessa segunda-feira (28/7) após sofrer um acidente enquanto tentava atingir o pico de uma montanha no Paquistão. No entanto, a ex-atleta alemã ainda não foi resgatada e, segundo a equipe de socorros, ela “não apresenta sinais de vida”.

Laura já conquistou duas medalhas de Ouro olímpico

Laura competia no Biatlo

A ex-atleta ainda aguarda resgate

As informações foram confirmadas pela assessoria de Laura, através do Instagram. Ela fazia uma expedição de montanhismo, junto à outra pessoa, ao Pico Laila, na Cordilheira do Caracórum. Eles chegaram ao cume, em uma altura de mais de 6000 metros, mas houve um desabamento de rochas e a ex-atleta ficou presa.

O companheiro da expedição chamou socorros. O helicóptero conseguiu localizá-los somente na manhã dessa terça-feira (29/7), por conta de se tratar de um lugar remoto.

Mesmo ainda não conseguido resgatá-la, os socorristas afirmaram “está, no mínimo, gravemente ferida”.