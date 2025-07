Câncer: confira o horóscopo de hoje (20/7) para seu signo

O domingo pedirá momentos de silêncio, pausa e cuidado com a saúde mental. Notícias inesperadas ou mudanças no seu entorno poderão amplificar sua sensibilidade.

Leia também

Evite se sobrecarregar e confie no poder da escuta. Um descanso de verdade vale mais do que tentar controlar o que está fora do seu alcance. Desacelerar será essencial. Fique alerta: veja 3 signos que não conseguem esquecer a ex