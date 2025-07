Canceriana, vem cá! Tudo sobre o signo mais coraçãozinho do zodíaco

Ela sente, ama, chora, se tranca no quarto e depois volta como se nada tivesse acontecido. Entenda o jeitinho intenso, doce (e um pouco dramático) das nativas de Câncer!

Amizade

A canceriana é aquele cobertorzinho no frio: quentinha, acolhedora e sempre pronta para te ouvir. Leal até o fim, ela percebe rapidinho quando você está mal e já chega com conselhos e abraço. No começo, pode ser mais tímida e esperar você dar o primeiro passo. Mas quando a amizade engrena, se prepare: ela vai ser sua melhor amiga da vida. Só um detalhe: o humor dela muda mais que o clima em dia de chuva. Então, não estranhe se ela sumir do nada por um tempo. É só o jeitinho dela.

Paquera

Canceriana não tem pressa! Nada de chegar todo ousado, porque ela valoriza a conquista slow motion: começa com aquele olharzinho tímido, uma conversa fofa e, se rolar química, o beijo vem — ou não! Ela ama um clima de mistério e só se joga se sentir que tem algo verdadeiro ali. Forçar uma barra? Não pense!

