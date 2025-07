Candangão Sub-20: assista ao vivo e com imagens Sobradinho x Greval

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, o duelo entre Sobradinho x Greval, válido pelas quartas de final do Candangão Sub-20. Os times entram em campo no sábado (19/7), às 10h, no Abadião.

Esse será o duelo da volta. No jogo de ida, o Sobradinho venceu por 1 x 0, fora de casa, mesmo com um jogador a menos durante toda a segunda etapa. Com isso, o Leão da Serra tem a vantagem do empate. Se o Greval vencer por um gol de diferença, o semifinalista será conhecido nos pênaltis.

O Sobradinho fez a terceira melhor campanha geral na primeira fase, mas se classificou na segunda posição do Grupo A, com 20 pontos. Ao todo, são seis vitórias, dois empates e uma única derrota, sofrida para o Samambaia logo na primeira rodada, por 3 x 0.

O Greval teve a sétima melhor campanha na primeira fase e se classificou na terceira posição no Grupo B. Foram seis vitórias, dois empates e uma derrota.

