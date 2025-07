Candangão Sub-20: assista Santa Maria e Sobradinho ao vivo e com imagens

O Metrópoles transmitirá pelo YouTube, ao vivo e com imagens, o duelo entre Santa Maria e Sobradinho, jogo de ida das semifinais do Candangão Sub-20. O duelo acontecerá no Abadião, em Ceilândia, neste domingo (27/7), às 10h.

A competição terá uma novidade para a fase final. Pela primeira vez na história, a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) disponibilizará o Video Assistant Referee (VAR) para as partidas.

O Sobradinho se classificou com duas vitórias por 1 x 0 contra o Greval. Já o Santa Maria, se classificou nas penalidades, após dois empates por 1 x 1.

Metrópoles no Candangão Sub-20

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas do Candangão Sub-20 é mais uma atração do Grupo Metrópoles