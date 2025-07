Candidata acreana brilha na passarela do Miss Grand Brasil, mas fica fora do Top 15

O Miss Grand Brasil, um dos maiores concursos de beleza do país ocorreu na noite deste domingo (6), no Espaço Immensità, em São Paulo. Com toda sua simpatia e desenvoltura, Guilheny Abramoski representou o Acre na competição entre as outras 27 candidatas.

Mesmo com todo seu esforço, a criadora de conteúdo que possui quase 12 mil seguidores no Instagram, ficou fora do Top 15. Em dias anteriores, ela participou de entrevistas com os jurados e das apresentações preliminar com biquíni, gala e trajes típicos, levando as cores da Amazônia para o palco.

Levando a bandeira e a faixa do Acre no peito, Guilheny conquista o coração de seus conterrâneos, que estavam na torcida pelo pódio. A vencedora do Miss Grand Brasil participará da final mundial em Bangkok, na Tailândia, em 18 de outubro.