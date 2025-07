Candidatas a Rainha do Rodeio da Expoacre 2025 desfilam durante lançamento da feira

As candidatas a Rainho do Rodeio Princesa do Rodeio e Madrinha da Popularidade da ExpoAcre 2025 desfilaram durante o lançamento da Expoacre 2025, neste sábado (19), no Parque de Exposições.

São 13 candidatas na disputa, mas apenas 9 participaram do desfile porque as demais moram em municípios e não conseguiram se deslocar.

O primeiro lugar ficará com R$ 10 mil, a princesa garante R$ 5 mil e a terceira colocação receberá R$ 3 mil.

A grande final será realizada no dia 24 de julho, às 19h, no auditório do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), quando serão escolhidas a Rainha e a Princesa da Expoacre.

VEJA O VÍDEO: