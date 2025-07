Candidatas à Rainha do Rodeio ensaiam para a grande final nesta quinta; veja vídeo

As candidatas ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2025 participaram, na noite desta quarta-feira (23), do ensaio geral para a grande final do concurso, que acontece nesta quinta-feira (24), no teatro do Detran (antiga Faao), em Rio Branco.

Com organização de Gigi Hanan e Roberta Lima, o tradicional evento chega à sua 26ª edição e traz novidades, como a eleição da Madrinha dos Peões por voto popular, com totens de votação espalhados pelo Parque de Exposição Wildy Viana durante os primeiros dias da feira.

A premiação total deste ano será de R$ 18 mil, sendo R$ 10 mil para a rainha, R$ 5 mil para a princesa e R$ 3 mil para a terceira colocada.

A transmissão será feita ao vivo pelo ContilNet Notícias em parceria com a Orna Audiovisual.