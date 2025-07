Cansados de esperar, carreteiros tapam buracos na BR-364 com pás e cascalho; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra caminhoneiros tapando buracos com terra e cascalho em um trecho da BR-364, entre Rio Branco e o interior do Acre. A gravação foi feita entre os municípios de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, em uma das áreas mais danificadas da rodovia.

Nas imagens, os próprios motoristas utilizam pás para tentar melhorar as condições da pista, em um esforço improvisado para garantir a passagem dos veículos. Segundo relatos, os buracos têm causado prejuízos e colocado vidas em risco, especialmente durante o período de chuvas.

A BR-364 é a principal ligação entre a capital e o Vale do Juruá e segue com diversos trechos deteriorados. A situação tem sido alvo de críticas constantes por parte de motoristas e moradores que cobram providências dos órgãos responsáveis.