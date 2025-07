Cantor acreano Matheus Lira lança novo álbum no YouTube e inicia nova fase da carreira no Nordeste

Natural de Sena Madureira, no interior do Acre, o cantor e compositor Matheus Lira vive um momento especial na carreira com o lançamento do projeto “É Só Dar o Play”, que já está disponível no YouTube. O trabalho reúne grandes sucessos da música nacional em uma pegada nordestina e marca mais um passo importante na caminhada do artista, que atualmente reside em João Pessoa (PB). O projeto também conquistou espaço na programação da Globo Paraíba e no Globoplay, ampliando a visibilidade de Matheus para outras regiões do Brasil e até fora do país.

Em entrevista exclusiva ao ContilNet, Matheus relembrou sua trajetória, que começou ainda na infância, se apresentando em eventos da cidade natal e participando de festivais de música. Aos 16 anos, iniciou a carreira profissional, passando a cantar em eventos importantes de Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Rio Branco, até se consolidar como uma das atrações mais conhecidas das casas noturnas da capital.

“Eu era aquele cantor que começava a tocar na Xerife e ia até cinco horas da manhã. Tive a oportunidade de cantar em palcos importantes com nomes como Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Matheus e Kauan”, lembra.

Em 2019, Matheus decidiu encarar um novo desafio e se mudou para o Nordeste. O objetivo, inicialmente, não era focar na música, mas acompanhar sua então noiva, Jéssica, que sonhava em viver em João Pessoa. No entanto, com talento e persistência, Lira foi ganhando espaço no cenário local, começando em bandas baile e, aos poucos, se aproximando de nomes influentes do meio artístico e musical.

O artista lembra que o crescimento veio de forma natural, se apresentando em festas e eventos privados. “Cantei na casa de muita gente influente, como Rafael Cunha e Renan da Resenha. O boca a boca foi o que me impulsionou. Mesmo na pandemia, não parei e consegui fortalecer minha banda, que hoje conta com cerca de 10 a 12 integrantes rodando vários estados”, conta.

Orgulho das conquistas

Entre as conquistas profissionais, Matheus destaca momentos que marcaram sua carreira, como ter dividido palco com Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Jonas Esticado e Claudia Leitte, esta última em um evento com mais de 200 mil pessoas em Maceió. Além disso, ele celebra o título de cidadão pessoense, concedido por unanimidade pela Câmara de João Pessoa, como reconhecimento pelo seu trabalho artístico e contribuição cultural.

Outra realização foi a gravação do DVD “Sem Prazo de Validade”, lançado entre 2021 e 2023, que ultrapassou a marca de 300 mil visualizações no YouTube. No campo pessoal, o nascimento da filha em 2023 é considerado por ele sua maior conquista.

Novo projeto busca valorização das raízes

O lançamento mais recente, “É Só Dar o Play”, representa, segundo Matheus, uma entrega ao público nordestino. “Eu sentia que estava devendo um trabalho mais voltado para o forró, xote e pé de serra, e esse projeto vem para isso. Não temos empresário, não temos investidor, então criamos algo sem prazo de validade, músicas que as pessoas podem ouvir hoje, amanhã ou daqui a três anos e continuarão atuais”, explicou. Em poucos dias no ar, o projeto já acumula mais de 20 mil visualizações no YouTube, com boa repercussão também nas redes sociais.

Futuro com foco no trabalho autoral

Sobre os próximos passos, Matheus revela que sonha em lançar um projeto 100% autoral e já conta com participações de peso, como o cantor Jonas Esticado. “Tenho muitas composições já gravadas por outros artistas, como Adolió Mendes, Lucy Alves e Gabriel Valim, mas ainda falta um projeto só meu, com músicas minhas, minha identidade. Tenho fé que ainda neste ano ou no próximo vamos conseguir tirar isso do papel”, afirma.

Homenagem a Douglas Richer

Emocionado, Matheus fez questão de lembrar e agradecer ao jornalista Douglas Richer, falecido em 2025, a quem credita grande parte da sua visibilidade no Acre. “Douglas foi uma pessoa que nunca deixou meu nome ser esquecido no estado. Mesmo eu estando longe, sempre me procurava, queria saber das novidades, fazia reportagens quando minha filha nasceu, quando lancei o DVD, quando cantei com Gusttavo Lima. Tinha um carinho muito grande por ele e sei que todos vocês também tinham. Não quero que a memória dele se apague e faço questão de agradecer publicamente pelo que ele fez por mim e pela minha história”, destacou.

O projeto “É Só Dar o Play” segue disponível no YouTube e promete reforçar ainda mais a conexão de Matheus Lira com o público do Norte e Nordeste.