Cantor de forró atingido por latinha em show atualiza estado de saúde

Rick Rocha decidiu não processar o responsável pela ação

O cantor de forró Rick Rocha, vocalista da banda Malla 100 Alça, deu atualizações exclusivas para a reportagem do portal LeoDias após ser atingido por uma latinha durante uma apresentação no último sábado (19/7), em Luciara, no Mato Grosso, e ter o nariz cortado. O vocalista adiantou que está bem e que decidiu não seguir com a ação judicial contra o homem que jogou o objeto.

“Fui alvejado com uma latinha de cerveja no meu rosto, feriu meu nariz. Logo após fui para o pronto-socorro, onde fui atendido. Os médicos me deram a maior atenção, prestaram socorro a mim, a toda a equipe, e logo após fomos à delegacia onde o indivíduo estava detido e eu não tive acesso”, iniciou Rick.

O cantor optou por não seguir com o processo contra o homem responsável por jogar a latinha no palco: “Os policiais me perguntaram se eu queria prosseguir com o processo que daria de um ano e meio a dois [anos] de reclusão. Mas eu falei para eles que não queria prejudicar o rapaz, que Deus toma conta. Enfim né, a paz tem que reinar, foi uma fatalidade muito grande, um impacto muito forte no meu rosto, mas o nosso legado é só o bem”, falou.

“Desde já agradeço todos os portais, o Brasil inteiro sensibilizando com esse fato, os artistas, nossos amigos. Tá bom? Ricky Rocha já está em casa, estamos bem. E é isso. A paz tem que reinar, ‘Malla 100 Alça’, é só paz, harmonia e amor.