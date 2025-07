Cantor e ex-candidato a vereador são assassinados a tiros na zona rural

Valdenis Antônio da Silva, conhecido como Denizinho, de 39 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (18), na comunidade de Riachão, localizada na zona rural de Bonito, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações apuradas pelo UOL, o cantor estava na garupa de uma motocicleta, a caminho de um serviço de troca de pneu, quando foi surpreendido por homens armados que surgiram do meio do mato. Os criminosos ordenaram que o piloto parasse a moto e que o cantor descesse do veículo. Em seguida, dispararam diversas vezes contra Denizinho, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro médico.

Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste, e velado durante o fim de semana.

Em nota ao UOL, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o caso. A 14ª Delegacia Seccional de Caruaru registrou o homicídio e instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias e identificar os responsáveis pelo crime.