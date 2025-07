Cantor Ferdiney Ryos dá novos detalhes do quadro de saúde e mostra pé parcialmente amputado

O cantor acreano Ferdiney Ryos está internado em um hospital de Rio Branco em razão de complicações provocadas pela diabetes. O artista enfrenta um quadro de saúde delicado, que inclui infecção grave, problemas cardíacos, renais e a perda total da visão do olho esquerdo.

Perguntar ao ChatGP

Nas redes sociais, Ryos compartilhou o momento em que recebia curativos no pé esquerdo, parcialmente amputado após uma infecção. A doença causou o aumento dos leucócitos para 28 mil, o que levou à amputação dos dedos do antepé. A ferida permanece aberta e o processo de cicatrização é lento, sem previsão de alta médica.

“Ficarei aqui até que o pé mostre sinais de melhora”, relatou o cantor, explicando que o tratamento depende da recuperação natural dos tecidos.

Amigos e fãs estão realizando uma campanha de arrecadação para auxiliar com os custos hospitalares, medicamentos e cuidados pós-operatórios. As doações podem ser feitas via Pix, utilizando o número (68) 99936-6037, em nome de Ferdiney Ferreira da Silva.