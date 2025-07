Cantor gospel fala pela 1ª vez após ser baleado por PM em São Paulo

O cantor gospel João Igor recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (31/7), menos de 24 horas após ser atingido por um tiro disparado por um policial militar em São Paulo.

Segundo a Quem, ele deixou a unidade de saúde em uma cadeira de rodas, ao lado da influenciadora Fernanda Ganzarolli, que ficou conhecida por um vídeo em que aparece cantando com o artista no meio da rua, cena que viralizou nas redes sociais.

De acordo com Fernanda, apesar de ter deixado o hospital, o músico ainda enfrentará novas etapas no tratamento. “Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações que pedi a todos vocês”, disse a influenciadora.

Em seu primeiro pronunciamento público após o ocorrido, João Igor agradeceu pelo apoio recebido.

“Quero agradecer ao hospital, que deu atenção para mim, já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu. Agora, vou descansar com a minha família. Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos ‘pureza’. A inveja existe, mas Deus é mais”, declarou.

Entenda o caso

O cantor gospel João Igor foi baleado por um policial militar na tarde dessa quarta-feira (30/7), dentro de um ônibus intermunicipal no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Ele seguia viagem rumo a Bauru, no interior do estado, quando a confusão teve início. Segundo a empresária do artista, os agentes teriam confundido João durante uma ocorrência no coletivo.