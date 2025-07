Cantor João Igor deixa hospital e se pronuncia após ser baleado por PM

O cantor João Igor deixou o hospital na manhã desta quinta-feira (31/7) e se pronunciou após ser baleado por um policial militar dentro de um ônibus intermunicipal no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na quarta (30/7). O artista viralizou nas redes sociais depois de um vídeo com Fernanda Ganzarolli.

A influenciadora publicou um vídeo do cantor em uma cadeira de rodas saindo da unidade de saúde. De acordo com ela, João Igor irá retornar, em breve, para o hospital para uma segunda cirurgia. “Está tudo bem. Agradeço o carinho de todos e as orações”, disse.

O cantor também aproveitou o momento para se pronunciar sobre o ocorrido. Ele agradeceu ao hospital e prometeu que irá detalhar tudo o que aconteceu. “Quero agradecer ao hospital, que deu atenção para mim, já agradeci a Deus e é isso. Amanhã eu vou estar me pronunciando e falando o que aconteceu. Agora, vou descansar com a minha família”, falou.

João Igor também agradeceu as orações: “Muito obrigado pelas orações e por vocês que vieram aqui brigar essa luta comigo. Para quem me conhece sabe que nós somos ‘pureza’. A inveja existe, mas Deus é mais”.

O que aconteceu?

Segundo relatos da empresária de João Igor, o cantor viajava para Bauru, no interior paulista, onde faria uma série de apresentações e foi confundido pelos agentes durante a ocorrência. Uma igreja local chegou a divulgar nas redes que aquela seria a primeira visita do músico à cidade.

Ainda conforme a empresária, os primeiros relatos indicam que houve uma confusão dentro do coletivo e um dos passageiros teria tentado desarmar o agente de segurança, que reagiu com disparos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram João Igor e outro homem caídos no chão, próximos à porta do ônibus. Um jovem, visivelmente abalado, aparece aos prantos sendo contido por um policial, enquanto diz: “Ele está sangrando”.

Quem é João Igor?

Conhecido nas redes sociais por suas apresentações musicais em espaços públicos, João Igor costuma compartilhar vídeos cantando e pregando em transmissões ao vivo.

Foi justamente em uma dessas lives, realizada em março deste ano, que ele viralizou ao interagir com a influenciadora Fernanda Ganzarolli.

Na ocasião, Fernanda surgiu de surpresa durante a transmissão e cantou com ele o louvor “Faz um Milagre em Mim”, de Régis Danese, vídeo que ultrapassou 2 milhões de visualizações.