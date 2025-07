Cantor relata agressão por produtor de Eduardo Costa em show em GO: “Covarde”

Erick Lins afirmou ter sido agredido pelo produtor de Eduardo Costa durante um show em Goianópolis, Goiás, na sexta-feira (18/7). Após abrir o show com sua apresentação, o cantor disse que foi pedir autorização para que sua família tirasse uma foto com o sertanejo, quando foi golpeado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, Erick aparece com o rosto sangrando e contou que precisou levar pontos no supercílio.

No Instagram, Lins divulgou uma nota de repúdio e classificou o episódio como um dos momentos mais “tristes e humilhantes” de sua carreira. Segundo o cantor, após realizar o sonho de abrir o show do sertanejo, de quem se declara fã, ele tentou se aproximar da equipe para pedir uma foto ao lado da esposa e do filho: “Um registro simples, simbólico, que teria um significado enorme para todos nós”, disse.

No entanto, Erick relata ter sido golpeado de maneira “covarde”: “Sem nenhuma razão, acabei sendo agredido com um soco no rosto. Isso tudo aconteceu diante dos olhos da minha esposa e do meu filho. A dor física foi superada. Mas o impacto emocional de ser atacado assim, diante da minha própria família, é algo que não dá para explicar”, o cantor relatou e suas redes sociais.

No comunicado, Lins afirmou que decidiu tornar o caso público para buscar justiça após o ocorrido. “Não por ego. Mas por consciência. Para que esse tipo de atitude jamais se repita. Até o presente momento ninguém da equipe do cantor se manifestou, por isso conto com o apoio de vocês, pois no momento o sentimento é de tristeza e revolta”, afirmou o sertanejo.

Procurada pelo portal LeoDias, a equipe de Eduardo Costa ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas aguardamos um posicionamento e nosso espaço está aberto.