Cantora e fã de Gusttavo Lima leva cartazes pedindo para cantar com o Embaixador no palco

Na contagem regressiva para o show de Gusttavo Lima, uma voz da cena musical local está fazendo barulho nas redes e na fila para a apresentação na segunda noite de Expoacre, neste domingo (27). Stephany Broto, mais conhecida como Brotinha, sonha em cantar ao lado do Embaixador.

“Se eu não conseguir cantar, quero pelo menos conhecer ele pessoalmente, tirar aquela foto pra guardar de lembrança”, contou a jovem cantora, que já soma mais de 26 mil visualizações e 2 mil comentários em um único vídeo da campanha com a hashtag #ChamaBrotinhoPraCantar.

Segundo ela, tudo começou quando soube da presença do sertanejo na programação da feira.

“Por mim, achei que seria apenas um vídeo postado lá no feed, mas meu público me ganhou com tanto carinho.”

Apesar do alcance expressivo, Brotinha ainda não foi notada pela produção do show, mas não pretende desistir:

“Vou estar lá na frente com meu cartaz. Gustavo, quando você vir um Brotinho vermelho no meio da multidão, sou eu. Brasileiro não desiste nunca, e quem sou eu pra desistir?”, declarou.

Veja o vídeo: