Cantores Álamo Kário e Esthefany Brotto são atrações do 3º episódio do programa “Pândega do Neto”

O terceiro episódio do programa Pândega do Neto foi ao ar neste sábado (18), às 10h, na TV Rio Branco e no canal do YouTube. A edição contou com a participação dos cantores acreanos Álamo Kairo e Esthefany Brotto, que embalaram o público com clássicos dos anos 80 e sucessos atuais do sertanejo.

Álamo Kairo, conhecido no cenário musical local, levou ao palco sua versatilidade, enquanto Esthefany Brotto, revelação da nova geração, surpreendeu com sua performance carismática e afinada. O episódio reforçou a proposta do programa de valorizar os talentos do Acre e promover a diversidade artística.

Apresentado por Osmir Neto, o Pândega do Neto mistura elementos de podcast com programa de auditório e vai ao ar semanalmente, sempre aos sábados, às 10h, abrindo espaço para artistas acreanos se expressarem em diferentes linguagens.

Assista na íntegra: