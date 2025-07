Cão farejador encontra haxixe com jovem durante gravação ao vivo na TV espanhola

O que era para ser apenas uma reportagem educativa sobre o trabalho de cães farejadores acabou se transformando em uma demonstração real e inesperada da eficácia desses animais. Durante a gravação de um programa de TV na Espanhas, um dos cãe treinados para detectar entorpecentes farejou e encontrou haxixe com uma jovem que acompanhava a filmagem.

A cena foi transmitida ao vivo e surpreendeu tanto a equipe de reportagem quanto os policiais presentes. O cão, ao identificar o cheiro da substância, sentou-se em frente à jovem comportamento padrão para sinalizar a presença de droga. O gesto foi captado pelas câmeras e viralizou rapidamente nas redes sociais.

Surpreendida pela abordagem, a jovem foi imediatamente abordada pelos agentes, que confirmaram que ela carregava uma pequena quantidade de haxixe. A situação gerou constrangimento, mas também evidenciou a precisão do trabalho dos cães policiais.

Nas redes sociais, internautas comentaram o episódio com humor e admiração pela eficiência do animal. O caso, apesar de inusitado, acabou reforçando o objetivo original da reportagem: mostrar o papel fundamental dos cães farejadores no combate ao tráfico de drogas.

