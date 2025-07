Capital Moto Week: shows históricos animam final de semana em Brasília

Multidões, reencontros, rock de primeira e um clima de irmandade que só o maior festival de motos e rock da América Latina sabe oferecer. O Capital Moto Week 2025 começou acelerando forte: noites lotadas, shows de tirar fôlego e uma energia contagiante que tomou conta da Cidade da Moto. E o melhor: foi só o começo!

A programação vai até 2 de agosto com 57 shows, experiências culturais, sociais e muita emoção sobre duas rodas. A festa recomeça com a Vila do Bem (28 a 30/07) e, a partir de quinta (31/7), grandes atrações: Angra, Lobão Power Trio, MAGIC!, Cidade Negra, Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. e Detonautas.

“A vibração está lá no alto. O público veio com o coração aberto, e o resultado foi um clima de comunhão, reencontros emocionantes, noites inesquecíveis e muita música boa. É lindo ver os motoclubes juntos, os amigos voltando a se encontrar e novos laços sendo criados ao som de guitarras e motores”, celebra Pedro Affonso Franco, organizador do CMW.

Primeiro final de semana

Na quinta-feira (27/7), o Biquini celebrou 40 anos de estrada com o show “A Vida Começa Agora”. Com fãs em coro, o vocalista Bruno Gouveia destacou: “Só chegamos aos 40 anos porque acreditamos nos nossos sonhos”. Hits como Vento Ventania e No Mundo da Lua — essa última cantada com uma fã — marcaram a noite.

No dia de seguinte, o público vivenciou um dos momentos mais intensos da primeira semana com Paralamas do Sucesso, com a turnê “Paralamas Clássicos” que empolgou com canções que atravessam gerações. Emocionado, Herbert Vianna agradeceu: “Obrigado por criarem as condições para a gente voltar mais uma vez”.

O segundo dia também teve rodas de conversa sobre empreendedorismo feminino e a energia contagiante dos palcos alternativos.

E teve mais! A Cidade da Moto ainda celebrou junto ao Capital Inicial os 25 anos do Acústico MTV em casa. “O show não acontece só aqui em cima”, disse Dinho Ouro Preto, vocalista do grupo. Além disso, a noite ainda teve casamento – com direito a bolo e daminhas de quatro patas.

E para encerrar, Samuel Rosa fechou o primeiro final de semana com chave de ouro. “Quem disse que o cerrado não tem mar?”, brincou o cantor diante da multidão vibrante. A plateia respondeu à altura: cantou todos os refrões com entusiasmo e aqueceu a noite fria com muito calor humano.

Ações sociais e cidadania na Vila do Bem

Nesta semana, o Capital Moto Week promove a Vila do Bem, reforçando o compromisso com a responsabilidade social e reunindo 50 projetos sociais do Distrito Federal.

A programação inclui corte de cabelo, vacinação, oficinas de primeiros socorros, atendimento psicológico, emissão de documentos. Além disso, ainda terá apresentações artísticas, oficinas de grafite e um espaço voltado à inclusão de crianças neurodivergentes.

Entre os destaques da Vila do Bem estão o Cinema ao Ar Livre, desfiles de moda sustentável, Clubinho Honda e cursos gratuitos. Além disso, terá arrecadação de roupas e produtos de higiene no Camarote 2 do Espaço Motojus.

Capital Inicial marcou presença no primeiro final de semana de CMW

Capital Moto Week movimentou a cidade no final de semana

Público assistiu a shows de tirar o fôlego

Foram 50 shows nos primeiros dias de evento

Público pode se preparar para últimos dias de CMW

Capital Moto Week também é amor!

Público contou com programação ampla no primeiro final de semana

O público faz toda a diferença no evento

Energia contagiante tomou conta da Cidade da Moto

E ainda vem muito mais por aí!

Depois de um início histórico, o Capital Moto Week 2025 ainda tem uma sequência de shows que promete elevar a vibração na Cidade da Moto.

Nesta quinta-feira (31/7), Lobão estreia no festival com o Power Trio, prometendo um mergulho visceral por cinco décadas de carreira. Na mesa noite, Angra retorna ao CMW com um dos últimos shows antes da pausa oficial da banda.

Na sexta-feira (1°/8), quem brilha é a banda MAGIC!, dona do hit mundial Rude. No mesmo dia, o veterano Cidade Negra, com Toni Garrido à frente, vai transformar a arena em um grande coral com canções como Firmamento, A Estrada e Girassol.

Para fechar com chave de ouro, o sábado (2/8) será de celebração apoteótica do rock nacional: Marcão Britto & Thiago Castanho – Charlie Brown Jr. e Detonautas vão dividir o palco com participações cruzadas em sets especiais.

O sábado reserva mais um momento emblemático: o maior passeio motociclístico do mundo, que reúne milhares de motos e motociclistas em um desfile impressionante pelas ruas de Brasília. Uma verdadeira celebração sobre duas rodas que reafirma o espírito de liberdade, união e irmandade que move o CMW.

Prepare-se para mais uma semana de atitude, irmandade, intensidade, música, adrenalina e emoção! Porque no Capital Moto Week, o melhor está sempre na próxima curva.

Programação continua nesta semana

Entenda os tipos de ingressos do CMW:

Motociclistas pilotando e sem garupa têm entrada gratuita todos os dias e horários.

Quem for de moto com garupa entra gratuitamente de segunda a sexta até às 18h e aos fins de semana até às 15h. Depois desses horários, o garupa paga meia-entrada.

Vai de carro ou a pé? Compre seu ingresso na Bilheteria Digital.

Ingresso solidário com desconto, mediante a doação de lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível.

Crianças com até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de responsável.

Menores de 16 anos entram no festival somente acompanhados de um responsável legal;

PCD tem acesso grátis e, se necessário, acompanhante tem direito à meia-entrada.

Pessoas com 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada.

É obrigatória a apresentação de documento de comprovação válido de meia-entrada no momento do acesso.

Todos os ingressos, inclusive as gratuidades, devem ser comprados/retirados na Bilheteria Digital.

Sobre o Capital Moto Week 2025

O CMW atrai 800 mil pessoas, 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o Brasil e do mundo. O evento é reconhecido por proporcionar uma experiência inesquecível, reunindo rock, adrenalina e cultura motociclista em um complexo de mais de 320 mil m².

Além dos mais de 100 shows previstos para 2025, o festival oferece programação variada que inclui atrações como tirolesa, bungee jump, roda-gigante e cinco palcos temáticos, com identidades únicas para agradar todos os gostos musicais do rock. O festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e zera as emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.

Capital Moto Week

Data: 24 de julho à 2 de agosto

Local: Parque Granja do Torto – Brasília (DF)

Site| Instagram| Facebook