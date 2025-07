Capivara mobiliza helicóptero em resgate após cair de penhasco em SC

A capivara que havia caído de um penhasco na Trilha da Caverna, entre as praias do Pântano do Sul e da Lagoinha do Leste, em Florianópolis, foi resgatada pela Polícia Militar Ambiental na tarde dessa quinta-feira (17/7). Um vídeo mostra o resgate delicado, que mobilizou um helicóptero da Polícia Militar e equipamentos específicos.

A capivara estava presa no penhasco desde a última segunda-feira (14/7), quando foi avistada pela primeira vez por um profissional que estava fazendo trabalhos de mapeamento na região. A trilha está interditada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram).

