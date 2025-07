Capivaras se “aquecem” à beira de lago na Ufac durante manhã fria em Rio Branco

Um vídeo registrado por um internauta nesta terça-feira (1) chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar um grupo de capivaras se aquecendo à beira do lago da Universidade Federal do Acre (UFAC), em Rio Branco. As imagens, feitas durante a manhã, mostram cerca de 10 capivaras deitadas na margem, curtindo os poucos raios de sol desta manhã gelada na capital acreana.

Conhecidas por circularem livremente no campus da universidade, as capivaras já são praticamente “personagens oficiais” do local e despertam carinho entre alunos e frequentadores. Com a frente fria que atinge o Acre nos últimos dias, os animais pareciam buscar uma forma natural de se aquecer.

As temperaturas em Rio Branco caíram significativamente com a chegada de uma massa de ar polar, fenômeno típico da região durante o chamado “inverno amazônico”. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram mínimas próximas dos 16 °C nesta terça.