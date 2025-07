Carga de carne que saiu do Acre escondia 400 kg de maconha e é interceptada em Minas Gerais

Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal resultou na apreensão de aproximadamente 400 quilos de maconha escondidos em uma carga de carne congelada. A droga foi localizada na noite desta segunda-feira (15), durante uma fiscalização no km 360 da BR-262, no município de Juatuba, em Minas Gerais.

O caminhão, que havia saído de Rio Branco (AC) com destino oficial ao Espírito Santo, foi parado após a PRF identificar suspeitas durante uma análise de risco. A vistoria revelou indícios de violação no lacre do compartimento de carga. Com o apoio de cães farejadores, os agentes confirmaram a presença dos entorpecentes.

Para garantir condições sanitárias durante a inspeção, o veículo foi levado a um local apropriado. Entre as 27 toneladas de carne transportadas, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha cuidadosamente escondidos.

O motorista, um homem de 29 anos, declarou às autoridades que a droga foi embarcada em Rondônia e seria entregue em Belo Horizonte (MG). Ele também afirmou que os responsáveis pela carga de carne não tinham conhecimento da presença da droga.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária Federal na capital mineira, onde permanecerá à disposição da Justiça. A investigação deve prosseguir para identificar outros envolvidos na logística do tráfico.