caribe-no-brasil:-5-praias-nacionais-entre-as-10-melhores-do-mundo

Como saber qual praia visitar na hora de planejar uma viagem? Um ranking promovido pelo Centro Internacional de Formação e Certificação de Praias, instituição chilena focada em gestão ambiental, avaliou diversos litorais globais. Nele, cinco destinos nacionais destacaram-se, sendo considerados entre os dez melhores do mundo.

A pesquisa analisou 126 praias de vários países, incluindo Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Guatemala, México, Peru, Porto Rico e Nova Zelândia. O objetivo do estudo é auxiliar turistas e identificar melhorias para as nações.

Esse ranking integra um projeto das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas, lançado em 2021. Ele surgiu como uma iniciativa para despertar a ação coletiva, buscando mitigar a destruição do meio ambiente e promover a sustentabilidade.

As 5 praias nacionais que se destacam

O Brasil conquistou posições de destaque no ranking mundial, provando que suas belezas naturais são reconhecidas globalmente. A lista inclui praias que encantam turistas e especialistas por sua qualidade ambiental e infraestrutura.

Confira as 5 praias brasileiras que estão entre as melhores do mundo, com suas respectivas posições, e planeje sua próxima visita a esses paraísos tropicais:

Itaúna, Saquarema, na Região dos Lagos (RJ) – 2º lugar geral

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador (BA) – 1º lugar nas Américas e 5º lugar no geral

Grumari, Rio de Janeiro (RJ) – 6º lugar geral

Forno, Búzios (RJ) – 9º lugar geral

Azeda, Búzios (RJ) – 10º lugar geral

