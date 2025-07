Carlinhos Maia abre o jogo sobre rumores de affair com barman

O término do casamento entre o humorista Carlinhos Maia e o apresentador Lucas Guimarães tem rendido muitas polêmicas. Como você viu nesta terça-feira (29/7) aqui na Coluna Fábia Oliveira, o suposto affair do influenciador com Eduarda Luvisneck não passou de marketing. Um outro nome, porém, surgiu como suposto interesse amoroso do famoso: o barman Rafael Marinho, sobre o qual Carlinhos resolveu se pronunciar.

Também nesta terça-feira (29/7), o barman e modelo Rafael Marinho, que atua diretamente em festas organizadas por Carlinhos Maia em sua casa, seria o real motivo do término do casamento dele com Lucas Guimarães. A informação foi publicada pelo colunista Erlan Bastos.

Carlinhos Maia se pronuncia

Mais tarde, em uma live no TikTok, o humorista desconversou e disse que as pessoas têm inventado muita coisa sobre sua vida. Segundo ele, o fim do casamento de 15 anos com o ex-amado não foi decidido de uma hora para outra e já vinha sendo discutido há muito tempo.

“Vocês acompanham só a parte que a gente posta, mas são meses de conversa. A gente [Eu e Lucas] somos muito parceiros, muito mesmo, mas vocês não estão nos momentos que a gente não tá postando. A gente é um pelo outro pra sempre”, começou Carlinhos.

Em seguida, o famoso negou que tenha terminado o casamento por conta de um suposto interesse em Rafael Marinho. “Deixa o povo falar, tão alegando que eu tô com barman (…) é tão desgastante isso. Tem coisas que eles acertam, outras que são tudo mentira, todo mundo começa a inventar”, completou.

De acordo com o colunista, Carlinhos e Lucas já estavam distantes um do outro por conta de suas agendas de trabalho. Assim, o barman acabou se aproximando do dono do Rancho do Maia, se transformando em um verdadeiro “ombro amigo”.

Estratégia de marketing

Já a Coluna Fábia Oliveira descobriu que a suposta relação entre Carlinhos Maia e Eduarda Luvisneck é apenas uma estratégia de marketing. Apostando no TikTok como nova vitrine digital, Carlinhos tem investido pesado nas lives monetizadas da plataforma.

Nesse novo contexto, surgiu a figura de Duda. De acordo com fontes, a mulher que vem sendo divulgada como seu novo amor é uma das principais garotas-propaganda dessas transmissões. Nos bastidores, o burburinho é que o suposto romance não passa de uma estratégia de divulgação para alavancar a plataforma.

Fonte: Metrópoles

