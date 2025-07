Carlinhos Maia admitiu traição antes de anunciar separação

Pouco antes de anunciar oficialmente o fim do casamento com Lucas Guimarães, o influenciador Carlinhos Maia falou abertamente sobre um dos episódios mais delicados da relação: a infidelidade. A revelação ocorreu durante uma interação com seguidores nas redes sociais, por meio de uma caixinha de perguntas.

Ao ser confrontado por um fã que apontou a “falta de honestidade com o Lucas” como seu maior defeito, Carlinhos respondeu sem hesitar: “Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele”, afirmou, fazendo referência ao episódio de traição ocorrido em um momento anterior do relacionamento.

